大門牆柱上，仍可看見已剝落「花蓮菸葉廠」字樣。（王志偉攝）

縣議員張美慧建議，縣府活化吉安菸葉廠，納入兒童專屬運動設施。（王志偉攝）

位於吉安鄉仁里村「公賣局花蓮菸葉廠」，2000年裁撤後留下4公頃廠區，縣府已爭取經費規畫為運動休閒園區，縣議員張美慧提議，希望能為縣內3萬多名兒童量身打造專屬運動空間，縣長徐榛蔚說，規劃案將納入各方意見，也強調縣府致力推動全縣13鄉鎮市都能設置親子館，打造完善的親子共學空間。

花蓮菸葉廠建於1953年，佔地達4公頃，廠區有倉庫、工作場、辦公廳舍、公務房舍等，菸廠於2000年裁撤後荒廢至今。縣府向花東地區永續發展基金爭取到第一期經費6700萬元辦理活化，第一期將施作環狀PU跑道、多功能草坪、槌球場、部落聚會所等，目標是下半年開放民眾入內散步、健身。

張美慧說，重視兒童的權益已是世界性的潮流，包含我國的《兒童及少年福利與權益保障法》、聯合國《兒童權利公約》皆有保障兒童享有休閒以及娛樂的權利及平等機會。吉安舊菸葉廠，縣府即將成立運動休閒園區，但她發現，仍許多室內外運動設施及設備，幾乎都為大人打造，不適合兒童運動使用。

張美慧認為，在仁里舊菸葉廠轉型為運動休閒園區之時，建議同步規劃增加兒童運動中心，且為東台灣首座、專屬兒童運動及體適能的運動中心，希望能讓花蓮的孩子有個安全、可靠的專屬運動場地，讓家長安心。

徐榛蔚說，花蓮南北狹長，交通不便，因應特殊地形，縣府規畫一鄉鎮一親子館或幼托、祖孫館等，做多功能使用，目前在幾個鄉鎮已完成或者規畫中，適合全家各年齡層使用。

徐榛蔚也指出，體育署限制10萬人以上才能興建國民運動中心，花蓮確實沒有這個條件，但縣府已積極爭取到1億元經費，將花蓮縣身障福利服務中心游泳池改建為全民運動館，屆時館內設施都會涵蓋各個年齡層。