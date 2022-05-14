藍鈞天（左）不放心楊銘威（中）的廚藝 在一旁盯場。（TVBS提供）

一群渴望放風的奶爸修杰楷、柯有倫、羅平、藍鈞天、撒基努、吳俊諺相約到「老屋」用餐。（TVBS提供）

鬼鬼抓花枝。（TVBS提供）

TVBS實境節目《來吧！營業中》，被網友喻為2022年最強實境綜藝節目。本周一群渴望放風的奶爸修杰楷、柯有倫、羅平、藍鈞天、撒基努、鮪魚（吳俊諺）相約到「老屋」用餐。二廚楊銘威想展現手藝，卻引來好友修杰楷跟藍鈞天盯場，修杰楷表示平時楊銘威就是「吃」，所以不太放心他做菜，也大方表示可以到「老屋」打工，讓楊銘威的二廚地位備受威脅。

本周「爸爸放風日」，為了幫放風爸爸群採買最新鮮的海鮮，姚元浩和楊銘威下海抓貢寮鮑魚、九孔；鬼鬼（吳映潔）跟姚元浩前往富基漁港採買海鮮，將北海岸當地海產拿來入菜。對於各種動物都不怕的鬼鬼，被長相可愛的花枝吸引，把牠捧在手上，鬼鬼果然魅力無法擋，被花枝糾纏住不放，緊張大喊：「牠吸住我了！」

修杰楷、藍鈞天、楊銘威私下常聚餐，楊銘威想大展手藝，料理給好友吃，卻引起修杰楷跟藍鈞天的好奇，兩人在楊銘威旁邊「盯場」，楊銘威才解釋，因為平常聚餐，都是修杰楷跟藍鈞天在煮飯，自己只負責「吃」，最後修杰楷閒不下來，在廚房東晃西晃，被鬼鬼笑虧：「你好像來巡邏的！」

爸爸們心情愉悅，一起吃飯跟喝酒，柯有綸也拿起吉他，讓「老屋」瞬間變成Piano bar。因為柯有綸的音樂，讓用餐的客人彷彿置身在國外海島的感覺。《來吧！營業中》每周六晚8點於TVBS 42歡樂台以及TVBS精采台、10點於台視頻道播出。