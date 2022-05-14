高屏溪沿岸的河川裸露地經常會揚起沙塵，造成嚴重空氣汙染，為了維護良好的空氣品質，高市府環保局今年初開始執行水覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋等工程。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

高屏溪沿岸的河川裸露地經常會揚起沙塵，造成嚴重空氣汙染，為了維護良好的空氣品質，高市府環保局今年初開始執行水覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋等工程。（高市府環保局提供／洪浩軒高雄傳真）

每逢季節轉換期間、西南氣流旺盛之際，高屏溪沿岸的河川裸露地經常會揚起沙塵，造成嚴重空氣汙染，為了維護良好的空氣品質，高市府環保局今年初開始執行水覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋等工程，目前共施作501公頃，成效顯著，無論PM10濃度或是河川裸露地面積均大幅下降。

高市府環保局表示，高屏溪河川揚塵是沿岸區域主要汙染物PM10來源之一，以往季節變換時西南氣流旺盛，就容易使河川裸露地揚起沙塵而造成空氣汙染。高市府環保局攜手水利署第七河川局以及水利署南區水資源局合作進行揚塵防護措施，並搭配衛星及空拍圖資等科技手段，從河川揚塵的源頭裸露地來執行改善工程。

環保局在去年度透過衛星及空拍圖資匡列高屏溪裸露地約3023.8公頃，與合作單位研議多項評估並規畫執行各項裸露地改善措施，今年1到4月間施作水覆蓋、綠覆蓋、稻草蓆覆蓋、防塵網覆蓋、許可種植與疏濬工程等工法，目前共已施作501公頃，約為10座衛武營國家藝術中心總面積。

環保局表示，他們透過衛星圖資與航空照片拍攝驗證相關工法的執行成效，以今年4月最新圖資及空拍畫面與去年比較分析發現，高屏溪裸露程度已經大幅改善，裸露地面積減少已至2342.2公頃，相較去年的裸露地面積已顯著下降22.5％。

此外，近年來環保局減緩空氣汙染的成果也相當顯著，統計高屏溪鄰近沿岸的美濃及大寮測站資料顯示，在2011年PM10平均68.5μg／m3，目前已經下降至32.6μg／m3（大寮44.8μg／m3），有明顯改善趨勢。