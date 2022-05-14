台北市「2022年竹子湖繡球花季」將在5月20日至6月19日舉辦，動期間假日限定，將會有專人導覽竹子湖，敘述當地古往今來文人演替過程。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

台北市「2022年竹子湖繡球花季」將在5月20日至6月19日舉辦，北市府產發局表示，目前花況已開約50％，不同顏色繡球花將隨著時間交替綻放，活動期間假日限定，將會有專人導覽竹子湖，敘述當地古往今來文人演替過程。

北市府產發局指出，3月至4月竹子湖海芋季已經相當知名，當地農名也有種植繡球花，在5月至6月會逐漸展開，不同品種與顏色，開花時間會有些許差異，因此在花期間在不同時間前往，都會有不一樣感受。

竹子湖繡球花季期間，只要是假日就會有人文導覽解說，北市府產發局說明，竹子湖早期是台北蓬萊米產地，後來改種植蔬菜，在全台交通設施越來越完善後，外縣市農產品輸入到台北數量加大，竹子湖逐漸改種花卉。

北市府產發局補充，人文導覽解說分為上午10時30分與下午14時兩場，直接在竹子湖入口停車場集合，不需報名全程免費，活動導覽約1小時，途經蓬萊米原種田故事館、高家祠堂、水車寮步道、人工柳杉造林地至頂湖。

北市府產發局提醒，除了竹子湖現場賞花外，陽明山下週邊也有業者配合活動，包含百貨業與旅宿業，如果賞花後想逛逛街，或是安排2天1夜輕旅遊都非常合適，歡迎全台各地民眾到竹子湖欣賞繡球花美景。