葉璦菱接受《東森娛樂》謝佑昀專訪。（東森提供）

葉璦菱接受EBC東森娛樂專訪，與數位主播謝佑昀分享她拍實境節目《花甲少年趣旅行》的幕後故事，以及與ØZI母子間的相處之道。葉璦菱坦言過去參加的都是音樂性或綜藝性的節目，這種實境節目的拍攝完全是第一次。節目中她與黃仲崑、魏蔓、李玉璽一起到老七佳部落旅遊體驗，令她印象深刻。

葉璦菱坦言若不是跟著節目，可能根本不會有機會到這些地方，他們還在當地睡了一晚。笑說雖然那個晚上很折騰，那裡沒水沒電，還是石板的床要睡睡袋，連燈管都是臨時裝的。「但那裡真的很美，很像一幅畫、很真實的，那種景色真的是我第一次看到。」她印象最深的還有在冷冷的山上，吃著熱騰騰的泡麵，看著山景、日出的感覺，覺得特別的幸福、心很靜，連回想都帶著笑意。

葉璦菱也說這次旅行想再跟ØZI一起出遊，表示雖帶ØZI去過很多地方，但都是他小的時候。以前工作也把他帶在身邊，譬如到美國就帶他去迪士尼樂園。但隨著兒子長大跟出道，就越來越沒這個機會了。這次隨節目去旅行，特別想再找機會跟他一起去旅遊，帶他去看看這些原始的、美麗的地方。

與ØZI雖是母子，但兩人相處卻更像朋友。葉璦菱透露ØZI是個有主見的男生，若看法不同也不一定會聽她的，ØZI還曾對她說過「就算會跌倒，我覺得也讓我跌一次，那我才會知道為什麼跌倒。」葉璦菱表示包括ØZI進音樂的圈子、簽哪家公司都是他自己的決定，笑說當時去ØZI的首張發片記者會，自己緊張到不行，從沒參加記者會這麼緊張過。

至於是否考慮與ØZI音樂上合作，葉璦菱表示：「他（ØZI）覺得我的聲音沒變，也曾說過對我的聲音有靈感，想要製作專輯。我也覺得沒有過這種經驗，做一張也不錯。」卻又吐槽要等ØZI有空不知道什麼時候，笑說自己就是等、感覺好哀怨。還提到專輯封面可能給老公、名攝影師陳文彬拍，就像是全家人一起製作的作品、很有意義。