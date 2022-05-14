年底九合一選舉將屆，國民黨智庫召集人陳學聖今質疑，經濟部工業局「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」3億元經費，補助獨厚高雄市與桃園市、新竹市2計畫案，執行期限又在年底前，難免啟人疑竇，是否與地方選舉有關。

陳學聖認為，5G文化科技產業應由中央主導，若涉地方，也應根據各縣市特色，擬定整體計畫，而不是依申請書選擇性補助；桃市有航空城，竹市有清大交大，可是竹苗兩縣也有科技園區，補助為何捨苗栗、新竹兩縣，獨鍾綠營執政縣市。

經濟部工業局去年3月29日公布「地方文化特色整合5G應用與落地計畫」補助作業要點，表示總經費高達3億元，由各縣市政府提出申請，只核定二件為限，得由二個以上縣市政府合作。

陳學聖表示，工業局在作業要點公布後1個月，便宣布獲補助者為高雄市政府所提「高雄市地方文化特色整合5G應用與落地計畫」，以及桃園市、新竹市政府合作所提「時代創造 創造時代：5G桃竹波TaoChu POP計畫」。

陳學聖說，該計畫度補助兩縣市各1.5億元，補助期間從去年2月9日起到今年12月31日止，剛好在地方選舉期間執行，「未免來得太巧」，疑點重重；全國條件優秀的縣市那麼多，為何偏偏選中的都是綠營執政？