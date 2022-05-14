中重症今增130人，其中有40人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，輕症99.79％，中症今天增92人，比例0.17％，另有6人中症轉重症；死亡今增38例，另有6人中症轉重症，比例0.04％。
羅一鈞說明，今天增加的死亡個案中，有幾位比較年輕，其中1人為20多歲男子，曾接種過2劑疫苗，患有慢性神經系統疾病，長期使用呼吸器，因染疫後合併呼吸衰竭，不幸過世；另有1名30多歲、未打疫苗男子，個案本身有糖尿病，染疫後合併敗血性休克過世。
羅一鈞指出，還有一位是40多歲男子，個案本身有神經系統疾病，曾經打過2劑疫苗，日前因呼吸困難去掛急診，檢查出代謝性酸中毒的症狀，PCR採檢驗出陽性，後續因呼吸窘迫與酸中毒過世。
羅一鈞也說，今天新增的中重症個案以60歲以上長者居多，中症個案有25人未打疫苗，重症有14人未打。國內未接種疫苗的人口不多，但死亡個案中未打疫苗的比例較高，提醒民眾儘速接種。截至目前，國內共累計69萬9824例確診、1049例死亡。
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