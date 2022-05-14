英利-KY(2239)第一季合併營收49.11億元，年增10.7％，營業損失0.52億元，稅後虧損0.62億元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損0.53元。

公司指出，今年第一季以來，大陸汽車市場依舊受到車用晶片短缺，影響車廠客戶組裝排程，此外，3月以來，吉林、上海、廣東受到新冠疫情影響，公司部份生產據點配合政府防疫政策停工，對公司營收及獲利表現有一定程度影響，封城供應鏈受阻導致客戶拉貨量減少，加上市場原物料價格依舊維持在高檔，造成第一季毛利率由去年同期15.40％降至10.03％。另外，第一季匯兌部分，由於台幣對歐元貶值較多，整體外幣兌換損失虧損0.27億元。

5月過後各地陸續開放復工，英利各廠區營運也陸續回復正軌，車廠客戶有望在下半年開始加強拉貨力道以彌補上半年的生產短缺，公司持續關注疫情防控情況，與客戶及供應商緊密溝通，確保達成客戶要貨需求。

未來展望部份，英利積極拓展電動車客戶，在保有整車車身結構零件配套優勢下逐步擴展電動車客戶供貨規模，研發方面專注於輕量化車身結構零件及防撞系統零部件的開發，重點發展車身總成零件及複合材料應用。大陸政府正規畫陸續出台購車補貼包含放寬限購令以及汽車下鄉補貼等，也有助於提升汽車買氣。