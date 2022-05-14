台中市愛之光教育基金會成立愛之光護眼視障關懷園區，園區內有實習咖啡廳和香氛工作坊，協助培訓視障者成為咖啡師或調香師。（社會局提供／謝瓊雲台中傳真）

財團法人台中市愛之光教育基金會長期致力視力保健、護眼防盲工作，近日在南屯成立「愛之光護眼視障關懷園區」，13日開幕典禮上，應邀出席的社會局長彭懷真肯定基金會，幫助視障者自立，與市府攜手共同打造身障友善城市。

眼睛是每個人的靈魂之窗，現代人3C產品使用頻繁，不少人面臨「惡視力」困擾；愛之光教育基金會多年來持續宣導視力健康的預防保健工作，近年也積極協助視障者工作職能培訓。

彭懷真表示，視力保健非常重要，卻容易被大眾忽略，根據統計，約有9成視障者是因為病變、意外等後天因素造成，所以平時就要愛護自己的眼睛，多留意視力狀況，加強眼睛的保養與保健，持續保持眼睛健康。

除了向市民宣導視力保健的重要，彭懷真也呼籲各界多多關懷視障朋友；他說，愛之光園區內有整合性的護眼防盲體驗與示範，與市府共同打造身障友善城市，很有意義。

基金會董事長廖友義指出，愛之光這些年共舉辦數百場社區宣導講座、義診、護眼志工培訓、音樂會、園遊會等，持續向社會大眾宣導護眼防盲的理念與技巧。

廖友義表示，園區正式開幕營運，未來將做為基金會護眼防盲基地，園區內還打造了實習咖啡廳與香氛工作坊，培訓視障朋友們成為調香師、咖啡師，鼓勵他們勇敢學習、重新走向社會人群築夢，創造視障者生命轉彎的力量。

社會局身心障礙福利科科長吳文楦指出，台中市全市共約有13萬名身障者，其中約有6086人屬於視覺障礙者，台中市提供視覺障礙者生活重建服務，針對個案的視力狀況與需求，設計相關訓練課程，讓中途失去視力或視力惡化的市民朋友，經過專業服務後能早日重返日常生活。

吳文楦表示，視覺障礙者生活重建服務時間，為每周平日上午8時至下午5時，提供定向行動訓練、生活技能訓練、功能性視覺評估及視光學評估訓練、資訊溝通訓練、成長團體課程、技藝、體能及休閒活動等，委由財團法人台灣省私立台灣盲人重建院承辦，聯絡電話04-22935882，電洽蕭社工、莊社工、劉社工。