韓國女星張娜拉2001年以歌手身分出道，後因演出《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》爆紅，人美心善的她從出道至今捐贈金額超過130億韓元（約3億台幣），被南韓封為「捐贈天使」。她主演的《童顏美女》、韓版《命中注定我愛你》、《皇后的品格》都獲得不錯的成績，成功在演藝圈站穩腳跟。近日沒有拍攝工作的她，與哥哥到拳館訓練，不料因為沒注意到誤踢哥哥，害哥哥倒在地上15秒無法動彈。

昨（13）日，張娜拉的哥哥張成元在Instagram發布了一段影片，影片畫面是監視器視角，畫面中可以看見三個人在拳擊台上訓練，有張娜拉、張成元和教練，張娜拉起先半跪在地，將身子撐起來訓練核心，教練在她前方似乎在講解動作要領，沒想到張成元突然默默走到張娜拉身後，張娜拉腿迅速往後一伸，動作十分有力，正好踢中張成元的兩腿之間，讓張成元痛到立刻摀住重要部位倒地不起，張娜拉則一臉焦躁，不知道該怎麼辦，這巧合讓教練笑到滿地打滾，教練笑完後才去看張成元的情況，只見他在地上躺了15秒都沒有反應，似乎是痛到不行。

而張成元事後將影片上傳寫下「災難，不是妹妹，是仇人吧。」，張娜拉也轉發影片到限時動態，對這個情況做出解釋「對不起，哥哥，我只是想努力鍛鍊。」，兄妹搞笑的互動引來許多網友留言「這程度應該要賠償了」、「妹妹的報復哈哈哈」、「真的踢的很用力」