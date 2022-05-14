網路流傳「輝瑞口服抗病毒藥物（Paxlovid），於美國不需醫師處方箋，僅需藥事人員確認符合適應症，即可於大賣場藥局購買」，中央流行疫情指揮中心今(14)日嚴正澄清，經查美國COVID-19口服藥品供應地圖網頁(包括藥局、醫療機構)，亦明確載明民眾必須有處方箋才能購買，美國雖可由藥局供應予民眾，仍需有處方箋，與我國規劃相同，相關指控顯為造謠，呼籲國人不要輕信謠言。

指揮中心指出，美國核准該類藥品仿單，以及食品藥物管理署核准該藥品EUA之仿單，仿單皆載明需有處方，即皆認屬輝瑞COVID-19口服抗病毒藥物（Paxlovid）為處方藥。

指揮中心重申，有關疫情相關資訊及政策，均會由指揮中心統一對外公布，勿輕信社群軟體流傳消息，以免自身權益受損。另提醒民眾，防疫相關資訊應以官方資訊發布內容為主，若對訊息有疑問，可至政府部門官方網站查詢(如衛生福利部、經濟部、外交部、經濟部、內政部等)，收到來路不明訊息多加留意、查證，切勿轉傳散播。