7-ELEVEN今日開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售。7-ELEVEN持續與廠商接洽引進多元快篩，後續依廠商供貨量為主。
7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自5月14日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。
7-ELEVEN今日開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售。7-ELEVEN持續與廠商接洽引進多元快篩，後續依廠商供貨量為主。
7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自5月14日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。