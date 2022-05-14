7-ELEVEN今日開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑」，首批已完售。7-ELEVEN持續與廠商接洽引進多元快篩，後續依廠商供貨量為主。

7-ELEVEN於雙北領有藥商執照許可指定70間門市，自5月14日上午9點起開賣「福吉美家用新冠唾液抗原快篩劑單入」，每店限量開賣100劑，每劑售價175元，每人限購2劑。康是美則在雙北指定30間門市販售「福吉美家用新型冠狀病毒唾液抗原快速檢驗套組5入」， 每店限量20盒，每盒售價875元，每人限購1盒。