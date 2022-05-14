為照顧6歲以下學齡前兒童，衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院開設兒童防疫急診及門診四家醫院即日起推出學齡前兒童就醫防疫急門診。（南投縣政府提供）

南投急救責任醫院提供小兒科急診服務。（南投縣政府提供）

衛生福利部南投醫院即日開設兒童就醫綠色通道。（南投縣政府提供）

中央流行疫情指揮中心提供兒童就醫警訊表徵。（南投縣政府提供）

南投縣13日新增確診414例。（南投縣政府提供）

南投縣13日新增確診414例，這波疫情累計已有2858人確診，經統計6歲以下兒童佔175人，為照顧6歲以下學齡前兒童，衛生福利部南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院開設兒童防疫急診及門診四家醫院即日起推出學齡前兒童就醫防疫急門診，由兒科專科醫師看診。

南投縣衛生局統計，南投縣6歲以下兒童確診數，目前有175位兒童確診，並以發燒、喉嚨痛、嘔吐、咳嗽輕症居多，幸無重症紀錄，感染來源以家庭、幼托場所為主。

而6歲以下兒童確診案例，目前以草屯鎮31例最多、其次是南投市有29例、埔里鎮26例、竹山鎮24例、信義鄉17例、名間鄉14例、仁愛鄉13例、鹿谷鄉8例、集集鎮6例，國姓鄉5例，水里鄉有2例。

有鑑於疫情大爆發，南投縣確診數不斷增加，各家醫院急診壓力大增，為了縮短兒童等待看診時間，避免群聚，衛生局協調衛生福利部南投醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院等四家開設就醫綠色通道，讓6歲以下兒童能快速順利就醫。

其中，南投醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院的醫療綠色通道，提供24小時小兒科診療服務。台中榮總埔里分院則是防疫門診。

南投醫院感染科主任廖嘉宏說，開設學齡前兒童就醫綠色通道，由兒科專科醫師24小時看診，讓幼童就醫與成人分流，讓兒童優先獲得診療資源及良好的照顧，家長可以多利用。

另外，佑民醫院每天到夜間12點，有小兒科門診，可提供小兒科醫療服務，其餘時段由急診專科醫師提供診療，且視情況請小兒科醫師會診。