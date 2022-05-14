台灣疫情嚴重，快篩試劑等醫療資源欠缺，對此松山慈惠堂宣布今（14日）明兩天免費發放快篩試劑，吸引民眾大排長龍領取，沒想到遭酸「快篩乞丐」，讓國民黨台北市議員徐巧芯氣炸了，砲轟「綠營側翼就是噁心！」。

台北市松山慈惠堂日前在臉書宣布，於5月14、15日分兩時段發放「免費領取快篩試劑」，今是第一天發放日，北市雖是雨天仍吸引大批民眾到場排隊領取。媒體人黃揚明也在臉書曝光現場排隊人龍畫面，他驚訝說，「首波排隊人潮已排了超過300公尺」。

不過，國民黨台北市議員徐巧芯今在臉書指，有粉專「鄉民挺起來」截取相關報導畫面後，寫下「台北市信義區の快篩乞丐」的諷刺語句，痛批「綠營側翼的水準就是沒下限」，繼有側翼粉專罵民眾願意排拉麵卻抱怨排快篩是巨嬰以外，又出現一個沒良心的粉絲頁繼續批判普通民眾。

徐巧芯表示，慈惠堂體諒民眾的辛苦，免費發放1000劑快篩，許多民眾前往領取，「可能每個人有自己的苦衷與困難，竟然被綠營側翼說他們是『快篩乞丐』？」，她也點名民進黨臉書「要不要做個圖卡撻伐一下？這才是在「亂」，以及缺乏跟人民站在一起的決心吧？」，徐巧芯更直言，民進黨放任側翼治國、小編治國，最終一定會被真實的民意反噬，「真的就是一句話，噁心！」。