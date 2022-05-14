中央流行疫情指揮中心限「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」3類快篩陽性即為確診，堅持不全面適用。國民黨立委蔣萬安今與台北市議員游淑慧直播時批評，在PCR量能不足下，指揮中心做法就是逼快篩陽的民眾自生自滅，成社會黑數。

蔣萬安表示，他有朋友昨天（13日）快篩陽性，要預約制基層醫療院所PCR，但在各醫療院所已經大塞車下，最後PCR檢測竟只預約到27日才能做，也就是說他的朋友在這段期間只能「自救」，政府政策荒謬混亂。

蔣萬安質疑，現在3類人快篩陽性可經視訊看診、醫師認定確診後投藥，不用再經PCR；但對於一般民眾快篩陽性，指揮中心卻端出偽陽性、藥物交互作用等疑慮，這完全是雙標，若因此讓大批民眾錯過投藥黃金期，誰能扛責？

因應醫療量能不足，蔣萬安也提到，教育部統計，從4月20日至5月3日，國小及幼兒園學童已有1萬572人確診，接下來即將迎接疫情高峰，民進黨政府應該盡快考量「暑假提前」，並待疫情趨緩後再調整開學時間。

蔣萬安在今天直播中也提到，當前法定傳染病通報系統（法傳系統）也有非常多問題：系統只能將接觸者資料一一輸入欄位，隔離哪天開始、哪天結束，都要靠人工在多套系統間查詢、換算。

此外，蔣萬安說，法傳系統雖然已經有電子發送功能，若資料不齊或民眾要保險、匡列有誤等，還是必須人工輸入開立紙本；超過十天才發出的居隔單，或20歲以下居隔單，都只能發紙本，但現在人數過多，一定要拉長作業時間。

蔣萬安表示，疫情升溫，基層衛生所人員日以繼夜發送居隔單，卻因法傳系統僅能靠人工輸入，效率難以提昇，讓民眾苦等居隔單有諸多抱怨，讓基層人員當待罪羔羊。