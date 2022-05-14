淘帝-KY(2929)第1季稅後盈餘為2257萬元，每股盈餘為0.21元，淘帝-KY表示，公司將持續密切留意大陸各地區疫情發展，對於物流運送、產品原料供應等影響，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，防疫規範隨著新冠疫情緩和亦有望陸續鬆綁，加上第2季適逢中國六一兒童節銷售旺季，有機會堆疊旗下代理商備貨需求增加。

淘帝-KY 2022年第1季合併營收7億元，受惠集團仍持續深化TOPBI品牌銷售保持穩步成長表現，並與旗下代理商調漲童裝提貨價格，同步加大嚴控營運成本、費用管控力道，單季稅後盈餘達2257萬元、每股盈餘0.21元。

淘帝-KY表示，集團致力推動整體營運表現走出谷底，除強化童裝產品設計能力，掌握時下時尚流行趨勢，更持續採取優化訂單品質，積極與旗下代理商研議童裝價格，帶動今年旗下新款春夏季童裝產品拉貨價格已成功較去年同期成長三成，有助於提升整體獲利能力表現。

此外，淘帝-KY積極深化多元銷售管道，以提升TOPBI品牌線上銷售布局，今年第一季旗下共14家線下代理商已進行線上銷售業務，以及擴增線上代理商達13家等，帶動第一季線上代理商銷售金額較去年同期成長48％水準，創造集團整體營運成長動能。

展望第2季，淘帝-KY持續密切留意中國各地區疫情發展，對於物流運送、產品原料供應等影響，淘帝-KY表示，目前部分主要城市已加速推動重點企業復工復產，政府防疫規範隨著新冠疫情開始緩和亦有望陸續鬆綁，加上第二季適逢中國六一兒童節銷售旺季，有機會堆疊旗下代理商備貨需求增加，此外，秋冬款童裝產品價格普遍皆比春夏款高，有助於推升未來整體營運保持良好表現。