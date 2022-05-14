企業協助白沙屯媽祖進香團防疫，捐70萬片抗菌口罩讓信眾戴好戴滿。（張朝欣攝）

白沙屯媽祖將於本月22日抵達雲林縣北港朝天宮，面對確診人數延燒，國內萬泰科技集團特別捐贈70萬片抗菌口罩，14日由朝天宮依古禮加持，將在進香期間分贈給信眾，萬泰科技集團表示今年白沙屯媽祖徒步進香人數估計逾10萬人，希望藉由分送口罩加強防疫，讓活動圓滿順利。

白沙屯拱天宮進香團是全國徒步進香歷史最悠久、路程最遠的進香團，至今已有近200年歷史，往返達400公里。今年疫情嚴峻，面對長達8天7夜的進香期，信眾們都互相提醒加強自主防疫，萬泰科技集團則捐助70萬片抗菌口罩，14日由集團特助、朝天宮董事蘇健榮代表捐贈。

蘇健榮表示，萬泰科技集團董事長張銘烈已連續3年捐贈口罩，前2年分別為30萬份、50萬份，今年因報名進香人數創新高，特別加碼捐贈70萬份，其中30萬份送給報名者，剩下40萬份將在進香期間，於路途中分送給大家。

蘇健榮說，抗菌口罩添加銅銀鈦，其SGS抗菌檢測達99.9％，通過日本SEK醫療級認證與奈米實驗認證，兼具透氣、除臭、抗UV功用，且清洗後可重覆使用，不僅實用且具收藏價值，藉由口罩記錄疫情期間的防疫心情點滴。

北港朝天宮董事長蔡咏鍀說，白沙屯媽祖將於20日在苗栗起駕，22日中午左右抵達北港朝天宮，呼籲大家一定要戴口罩、保持安全距離，作好防疫工作，不要讓媽祖為大家擔心。另外，為配合防疫，今年朝天宮香客大樓將停止提供住宿服務，請信眾們見諒。