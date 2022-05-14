謝盈萱目前正待等有緣劇本，透露想考重機。（PapaOligo提供）

金馬影后謝盈萱在電影、戲劇上演出許多深植人心的角色，但她也透露身處演藝圈工作時間不固定，甚至要軋戲，頭腦時常處在「待命」的狀態，拍出一身狀況：「演員工作無法維持飲食規律均衡，常常消化不夠順暢，導致精神不濟、氣色不佳，久了影響睡眠，明顯感覺到身體變差了，新陳代謝也不佳。」

重視健康的她近期接下保健食品代言，表示調理身體是條長期的路，除了做運動、調整身體骨骼，也使用保健食品，腸道不順的情況減少許多，代謝越來越順暢，身體彷彿「歸零」了一般。謝盈萱為了代言做了許多功課，理解「腸道」的重要性，她說之前腸胃很敏感，焦慮會造成排便不順，以前皮膚也常過敏，在顧好腸道之後，整個人神清氣爽。

提到近況，謝盈萱表示最近就是在等待有緣的劇本，「如果暫時沒有，也就讓自己做點想做的事，像是駕照已經考到了，我也在考慮上別的課，或做點不一樣但好玩的事。」據悉她考駕照考上癮，下一步竟想考重機。

因為疫情延燒影響到不少她身邊的人，她提到：「我們的工作真的非常尷尬，因為是團隊合作，所以只要有一個人有狀況，大家都會連動影響。」謝盈萱聽說不少演出因疫面臨是否延期的為難關卡，「還有某位朋友準備了1年的考試，結果卻因身邊有人確診被隔離，考試因為這樣得再等1年。」她也說防疫能做的還是要盡量做，戴口罩，勤洗手，回家好好消毒。