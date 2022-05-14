有些人剛認識時就一拍即合，而有些人一見面卻吵吵鬧鬧，互相看不慣的樣子，但相處之後卻逐漸產生了感情，成為了真愛，《搜狐網》運勢專欄分享，白羊座&獅子座、處女座&天蠍座、金牛座&雙魚座，這3對星座組合最容易從冤家變真愛。

▍白羊座&獅子座

白羊和獅子都是脾氣很火爆的人，而且自尊心都很強，剛在一起的時候他們很容易因為各種事情爭吵，很容易成為互不相讓的局面，好像天生的冤家一樣。但是相處久了，白羊和獅子就容易互生感情，欣賞對方的優點，覺得對方爽朗大方，不僅為人真誠，而且還很講義氣，感情因此越來越親密，最後成為一對很恩愛的情侶。

▍處女座&天蠍座

處女座和天蠍看上去是搭不上線的兩個人，在一些特殊的情況下，卻能成為很般配的一對。剛開始的時候，處女座很挑剔，有很高的要求，經常挑毛病，但天蠍也覺得處女座的毛病很多，不過，因為兩個人都是高標準的人，只要說一次，第二次就不會再犯，因此在相處中逐漸就沒有那麼多的反感了，兩個人很容易從冤家變成真愛。

▍金牛座&雙魚座

金牛和雙魚想要的另一半並不是對方的那個樣子，金牛木訥內斂，很少表達自己的感情，這對喜歡浪漫情調的雙魚來說可是打擊很大，互相都有點看不慣。但接觸久了，就會發現對方身上也有自己需要的東西。金牛喜歡雙魚的活潑可愛和浪漫，雙魚也喜歡金牛的穩定帶來的安全感，雖然認識之前是不一樣的生活，但是相處之後他們卻能很好的融合在一起，感情越來越深厚，成為一對良伴。