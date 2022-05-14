救護員的工作每天都會接觸到不同的人，有時也會需要安撫在救護車上緊張無助的病患，近日，一名網友就分享了他平凡的工作日常，他表示自己是一名救護員，某日他接到一項工作內容是要載一位阿嬤到醫院，原本日常的工作內容卻在他安慰阿嬤時發生了變化，更讓他在事後提醒大家要珍惜身邊的人，而他對阿嬤的照顧也暖哭了眾網友。

網友分享安慰阿嬤的經過。(圖/翻攝自Dcard)

Dcard上一名網友分享自己在工作時發生的經過，他表示自己是一名救護員，平時的工作就是會接到不同的任務，需要載病患到醫院，原PO分享到他某次的工作內容是載一位阿嬤到醫院，在救護車上，阿嬤因為沒有家屬陪伴的關係所以特別緊張，原PO見狀，就在阿嬤的身邊陪著她，而阿嬤也在這時和原PO搭話，她表示原PO長得很像她過世的孫子，看到原PO就讓她相當思念孫兒，也因此開始流淚。

阿嬤抓緊原PO的手。(圖/翻攝自Dcard)

原PO看到此景也相當難過，他不斷的安慰阿嬤，也讓阿嬤抓緊他的手緩和緊張情緒，而阿嬤在抓住原PO的手後，心情也逐漸平緩，最後原PO也答應阿嬤出院後一定會去看她，會陪陪阿嬤讓她開心。

網友大讚原PO的暖心。(圖/翻攝自Dcard)

經過此事，原PO也有所體悟，他提醒大家要好好珍惜身邊的人，人生無常，有些人這輩子可能就是最後一次見面。而網友們在看到原PO安慰阿嬤的經過後，紛紛大讚原PO的善良和體貼，大家表示若是大家都和原PO一樣善解人意，那麼世界一定會更美好；這輩子能夠和親友相遇都有很深的緣份，願大家都能珍惜眼前人，讓自己沒有後悔的過每一天。