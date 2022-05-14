針對陪同理賠爭議，金管會今日發布說明，有關隔離費用補償保險金，於防疫保單中多約定，以被保險人因《傳染病防治法》第48條，受衛生主管機關開立隔離通知書，而接受隔離處置者為前提，是以未成年子女如確診，其父母經衛生主管機關依規定開立隔離通知書者，保險公司即應依契約約定予以理賠。

又未成年子女的同學確診，該未成年子女依規定受隔離處置時，其父母僅是基於生活上共同照顧之需求，經主管機關彈性准予隔離期間在隔離地點同住，不受一人一室之限制，此有衛生福利部疾病管制署Q＆A：Q54. 「接觸者居家(個別)隔離相關措施問答輯」之Q9可資參照，爰以該隔離處置並非傳染病防治法第48條所定，與確診病人接觸之隔離處置，保險公司依契約約定尚難予以理賠。

金管會已請產壽險公會儘速擬具理賠實質審查指引，以利後續理賠處理，並就民眾較廣泛發生之防疫保險疑義之實務問題，作通案性的說明。另就個案爭議部分，已請財團法人金融消費評議中心指派專人提供消費者諮詢及服務。