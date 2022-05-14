苗栗縣14日確診649人，已連續第3天穩定下降。（謝明俊攝）

苗栗縣14日確診649人，已連續第3天穩定下降。（謝明俊攝）

苗栗縣14日確診人數649人，已連續3天穩定下降中，全縣公衛體系基層人員努力不懈，在全國各縣市中少見確診人數下降。苗栗縣長徐耀昌14日在造橋表示，全民配戴口罩確實能降低相互感染，但是中央放任與病毒共存，又沒有配套，將會造成什麼結果？無人可預料，民眾只能保護好自己，避免感染才是上策。

而縣府為提供全縣學齡前6歲以下兒童優先照顧，避免過多就診者排擠兒童的待診時間，協調部立苗栗醫院即日起開設學齡前兒童就醫綠色通道防疫急門診，建立兒童專用候診動線，由兒科專科醫師看診，提供學齡前兒童相關評估、採檢與診療服務。有發燒及咳嗽等相關症狀請至急診發燒篩檢站；無相關症狀則可至兒科門診。

苗栗縣14日新增確診649人，4個社區PCR常設篩檢站共採檢719人，其中286人陽性，433人陰性，陽性率達39.8％。縣府成立PCR常設站1周以來，平均每日採驗人數，苗栗站80人；苑裡站120人；頭份站250人及竹南站260人，縣府請有症狀者或非居家隔離、自主防疫或居家檢疫對象快篩陽性善用使用，避免直接到醫院急診室，增加感染風險及排擠及緊急就醫民眾需求。

衛生局長張蕊仙表示，民眾於居家隔離、自主防疫或居家檢疫期間，使用快篩試劑檢測結果陽性，可透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果。如居家環境設備無法使用視訊或未能成功預約視訊診療者，可委由非居家隔離親友，攜帶健保卡及快篩試劑至診所，或負責居家照護的責任院所、衛生所請醫師確認。

張蕊仙提醒，前往評估前請民眾配合事項：一、評估前，於陽性快篩片上，寫上檢測者姓名及檢測日期；將檢測判讀後之檢測卡及健保卡放在一起拍照；如至診所請醫師確認，應以夾鏈袋或塑膠袋密封包好攜帶至診所。二、評估時，如採視訊評估，並依視訊診療醫師指示上傳照片；如採現場評估，無需上傳照片，但建議評估醫師電話聯繫快篩陽性個案或其法定代理人，請其確認該檢測結果確為其所屬。三、評估後，醫病已對快篩陽性結果達成共識，請民眾配合將檢測卡匣／檢測片銷毀或塗毀。若由親友帶至診所評估，則交由醫事人員處理；若是於家中遠端評估，則依居家照護垃圾清理原則，以雙層垃圾袋包裝並確實密封。評估確認醫師將進行通報，並由系統自動研判為確診，後續將由衛生局依確診個案分流收治原則，安排個案於住家居家照護或其他指定處所進行隔離或隔離治療。

徐耀昌叮嚀鄉親，兒童染疫情況將越來越多，全縣12歲以下兒童確診69人，佔確診人數10.64％，兒童莫德納疫苗已經開打，全縣6-12歲兒童已有超過3千人以上接種，施打率11％，有10家醫院、36家診所及18鄉鎮市衛生所共64家合約院所受理服務，施打注意事項如附件，請盡早接種疫苗，預防中重症發生。