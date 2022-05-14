涂善存將以歌手身分站上小巨蛋演唱。（Simmpo保護貼提供）

涂善存在戲劇《我和我的鋼四壁》以陽光暖男形象圈粉無數，接下手機保護貼代言。此外，涂善存今日也出現在2022 hito流行音樂頒獎典禮卡司名單，將以歌手身份登上小巨蛋演唱，雙喜臨門，讓粉絲相當驚喜。

涂善存陽光親切的日系樣貌，給人一股清新感，加上懂攝影、時尚，有自己獨到品味而被保護貼品牌相中擔任代言人。拍攝代言主視覺當天，太陽大到讓人睜不開眼，許多動作是必須仰望天空展現保護貼透視感，敬業的涂善存望著太陽努力睜開眼一一完成攝影師的指定動作，原本設定8小時的拍攝，竟然只花了4小時就完成，讓攝影師大呼是碰過有史以來最速藝人。

另一件讓涂善存大呼有壓力的是月底即將以歌手身份登上小巨蛋，涂善存自己創作演唱的歌曲〈這首歌屬於你〉在去年發表後在各大平台成績不斐，也被Hit Fm特別邀請在年度重要的舞台上表演。

首次站上小巨蛋現場LIVE演唱，涂善存笑說一切都準備好了，且經紀人Vicky已經用涂善存的耳膜訂製專屬耳機送給他，經紀人説這禮物就是為了大舞台現場演唱準備的，也被大家笑說這個價值不菲的耳機終於要在5月28日這天「破處」了，終於使用到了。