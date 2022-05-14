警方都會公布LINE的詐騙ID，提醒民眾當心被騙。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

高雄一名50歲林姓機械工程師，今年1月下旬經朋友介紹加入一個股票投資群組，裡面一名李姓女子自稱是股票投資老師的助理，主動林男為好友聊天，表示可以讓他股票投資保證獲利，隨即邀請林男加入一個「股票技法培訓班」的群組，裡面成員有60幾位，其中一暱稱「風清雲淡」、自稱是張老師在群組提供股票買賣資訊，讓林男真的稍有獲利。

李女3月下旬慫恿林男匯款5萬8888元加入張老師會員，並推薦一個股票投資平台要林男把錢匯入該平台，但以後得聽從老師指示才能賣出股票。林男自3月至4月底，共匯9筆款項累積金額達260幾萬，後續照著張老師所提供的資訊買賣，平台帳面上獲利100多萬元，並曾匯款兩次、將16萬獲利金額匯至林男銀行帳戶，令林男不疑有他。

但日前林男要將獲利金額全部領回時，客服人員表示他違規操作，未經老師指示自行賣掉股票，必需再匯款30％的金額約80萬元，才能解鎖帳號提領，林男要找李女發現已聯繫不上，才驚覺自己受騙上當。

警政署統計，假投資詐欺案件從4月10日至5月9日止，共發生14件，財損金額達2億4133萬餘元，警方分析，近期假投資股票真詐財案件增多，可能與烏俄戰爭及美國升息和國內疫情嚴重，導致台灣期貨指數及股價大跌，讓詐騙集團有機可乘，利用國內股市恐慌心理，以簡訊及Line向民眾搭訕，聲稱股票老師有明牌及專業知識及經驗，投資客只需依指示將錢匯入指定帳戶，即可定期提領高額獲利，但等被害人投入大筆金錢後，網站即無預警關閉人間蒸發，讓被害人求償無門。

刑事局表示，歹徒往往會扮演網友、投資顧問、客服人員等多種角色，並透過不同Line帳號與被害人聯絡，民眾應慎選投資管道，高報酬率投資標的必定伴隨高風險，如有標榜「高額獲利」、「穩賺不賠」、獲利來源不明或獲利率顯不合理等情形，均是詐騙高風險，應避免投資，更勿輕信未曾謀面網友及來路不明的投資管道，以免被騙。