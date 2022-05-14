女星陶嫚曼從《我愛黑澀會》出道，2018年低調完婚，育有2個可愛女兒，時常在社群網站分享生活日常的她，爆料身為護理師的姐姐，過去幫某位藝人催生時，不僅被提出諸多要求，還被對方情緒失控大吼，讓她至今回想起來仍感到氣憤，貼文發出後引起網友熱議。

陶嫚曼表示姐姐是護理師，近來疫情把她們搞得壓力山大，加上工作場所是高危險區域，擔憂回家後把病毒傳染給家人，都把自己關在房間裡不出來，讓她表示對護理師只有尊敬，不過話鋒一轉，她無奈表示這些天使們也是有被欺負的時候，像是某位女藝人催生時，不僅指定孩子要在某時間出生，情緒不好時還會對著姐姐吼叫，當時某藝人朋友目睹整個過程後告知她，讓陶嫚曼氣憤難平表示火大到要為姐姐抱不平。

沒想到姐姐反倒為對方著想，表示孕婦生產前情緒比較不穩，就不要跟對方計較，坦言類似事件

遇過很多次，這讓陶嫚曼很難想像醫護人員不僅得長期在高壓環境下工作，還得隨時注意對病人的態度，但也不忘開玩笑：「還好我算蠻聽我姐的話，畢竟她的耐心都給病人了，回家後的耐心是『零』」。

最後，陶嫚曼表示雖不會透露對方是誰，但以後遇到絕對會告訴對方曾欺負過姐姐，網友也紛紛留言：「護理師好值得尊敬！謝謝姐姐護理師和所有為疫情為大家辛苦付出的您們！辛苦了」、「陶姐人超好～～～～在醫院多虧她非常貼心的照顧」、「超級喜歡姐姐！！！這次住院也受到她滿滿滿的照顧呀」。