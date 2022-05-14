台股在13日黑色星期五上演低檔反彈，終場大漲215.86點，漲幅1.38%，收在15832.54點，但萬六大關仍失守，累計台股週線跌幅-3.51%，全週下跌575.66點，指數最低一度來到15656.68點，週K線連三黑，單週日均量 2420.84億元。安聯投信台股團隊表示，若以部分具代表性且有基本面支撐者的走勢來看，顯示市場對於美國聯準會縮表、半導體庫存調整所帶來不確定性的擔憂程度已達一定高度，行情進入risk-off階段，籌碼與技術面走勢正在主導市場波動。

當行情進入risk-off時，投資者則因害怕風險選擇逃離股市、大宗商品和貴金屬市場，轉而買入黃金、美元和美債等較安全的資產。

本周外資持續自台股撤出，單週賣超金額452.38億元，連續賣超週數推進至第7週，今年來累計賣超台股金額再改寫歷史新高7830.6億元，而本土法人則由投信力挺台股，投信法人本週已連續第18週站在買方，單週回補台股20.26億元，單日連續買超台股天數再推進至22個交易日，年迄今買超金額1323.32億元，自營商則與外資同步站在賣方，單週賣超台股84.29億元，三大法人合計賣超台股516.4億元。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，受到美股大跌、持續破底影響，本週台股指數盤中再度改寫今年來新低，也是近一年來的低點，電子、金融、傳產三大指數全數跌破各短中長天期年線，其中，以金融股的跌幅最深，短短一週金融股指數摜破半年線與年線，傳產指數的賣壓也相當大，頗有加速趕底的味道，不過由於近期美股波動劇烈，而全球股市又以美國股市為首，台股短線可能難以獨善其身。

安聯投信台股團隊表示，就評價面，以目前股價位階，多數個股評價已回到2021年上半年的水平，且多項與基本面、結構性轉好部份並無改變，相信渡過第二季、第三季這段不確定性後仍有回升機會，建議或可逐步逢波動承接或伺機逢低進場。

至於本週五公布MSCI半年度調整，葉獻文指出，MSCI每年5月、11月的半年度調整幅度較大，本次台股兩升一降，於全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重分別下調至15.56%、17.9%，在全球市場指數權重上調至1.71%，最新權重將於31日收盤生效。由於MSCI權重調整會影響國際資金在各市場的配置與資金動向，加上今年美國步入升息循環，因此受到市場關注，不過，觀察近年MSCI權重升降對於台股中長線的影響性持續降低，影響股市表現的重點，仍是經濟基本面、企業獲利狀況，以及當時的整體投資氛圍。