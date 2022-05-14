世界衛生大會（WHA）倒數計時，台灣能否參加WHA引發外界關注。對此，民眾黨立委張其祿認為，儘管歐美國家抗中抗俄，但卻又想要聯中制俄，在這種複雜多變局勢之下，台灣參加WHA的機率很低。

第75屆WHA將於22日在日內瓦登場，衛福部長陳時中近來投書許多外媒，細數台灣防疫成就，並呼籲WHO應落實「健康是基本人權」及聯合國永續發展目標「不遺漏任何人」的願景，讓台灣參加WHA。

此外，拜登於美東時間13日正式簽署「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世界衛生組織（WHO）觀察員地位法案」，再度彰顯美國行政部門及國會一致對台灣參與WHO的強勁支持。外交部為此表達誠摯歡迎與感謝，行政院長蘇貞昌則表示，台灣經驗受到國際重視，能參與WHA相關會議，不但是台灣應有的權益，也對國際有實質幫助，非常感謝友邦為我們發聲、幫忙。

針對台灣能否參加WHA議題，前駐歐盟副代表徐勉生直言，WHO共有194個會員國，其中180國與大陸有邦交，台灣能否參加WHA之鑰在北京，蔡政府不是不了解其中的癥結，卻不願意面對現實，無法與大陸進行協商。

對此，張其祿指出，雖然現因在烏俄戰爭和美中抗衡局勢下，伸援台灣的國家變多，但大國之間的競合，儘管歐美國家抗中抗俄，但卻又想要聯中制俄，在這種複雜多變局勢之下，台灣參加WHA的機率很低。

張其祿直言，雖然美國伸援台灣，但若兩岸關係沒有和解，台灣要參加WHA的機率真的很低，且大陸在聯合國的力量恐怕比美國還大，因為大陸援助第三世界國家反而更多，台灣要突破恐怕相當困難，但這也是蔡政府選擇的代價。