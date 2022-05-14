台灣目前疫情嚴重，政府防疫失當引發民怨，國民黨13日以「缺」和「亂」總結蔡政府目前的成績，民進黨則在臉書發文反批國民黨擾亂防疫，並在相關附圖中點名多位藍營人士。宅神朱學恒留言指出，自己沒被點名，是不是民進黨看不起他？他更直言，「有種就把所有對政府不滿的國民照片通通剪上來啊，笑你剪不完啦。」。

針對國民黨的批評，民進黨13日在臉書發文，指責國民黨「從口罩『亂』到快篩，『缺』乏跟台灣人民站在一起的心」，並在相關附圖點名國民黨立委費鴻泰、鄭麗文，台北市議員徐巧芯與黨主席朱立倫。

同時，民進黨還拿出「台灣經濟平穩發展」、「政府提供紓困與振興」政績攻擊國民黨在全民忙著防疫、努力邁向正常生活時只會「亂」全台，除了防疫，從經貿、國防、外交，國民黨通通不放過。

對此，宅神朱學恒在民進黨臉書粉專留言表示，自己雖不是國民黨，但個人嗜好是監督做不好的執政黨，並反問民進黨，「你圖裡面沒放我是不是他媽的瞧不起我？」他更直言，「有種就把所有對政府不滿的國民照片通通剪上來啊，笑你剪不完啦。」

不少網友也留言回應朱學恒，「我剛剛乍看到他們圖片，我還以為現在是國民黨執政，我整個怔住了」、「監督執政黨沒做好最厲害的是民進黨吧。不是您啦」、「監督執政黨天經地義」。