台南市14日新增2624例，累計今年至昨天的確診個案已有1萬7923人，目前仍隔離中的確診者還有1萬4605人。衛生局長許以霖分析，新增個案以20至39歲的青壯年最多，共有1094例，比率占41.7％；至於未滿10歲的兒童也有293例，比率占11.2％。

針對有確診者反映沒有接到衛生局的電話聯繫，衛生局也強調，目前每周平均有超過600筆的民眾聯絡電話，都需要查證及校正，除提醒市民採檢時務必留下正確的手機號碼，以利後續聯繫外；萬一經通報為陽性確診個案，但卻一直沒有接到衛生單位的電話關懷時，也請主動聯繫衛生局，並更新手機號碼等聯絡方式。

此外，副市長趙卿惠也在防疫記者會上，鼓勵確診者及被匡列的居家隔離者，加入「臺南共照雲」[email protected]官方帳號「@794mfoab」。她還說，加入「臺南共照雲」後，只要經居家照護中心確認符合居家照護的對象，系統依序開立隔離通知書後，民眾即可點選置底選單，申請下載自己的隔離通知書；至於非確診者，則可加入LINE「臺南快疫通」諮詢平台，了解相關的防疫訊息。

不過，許以霖也補充指出，為避免冒名領取隔離通知書，每1個LINE帳號只能綁定1人，且只能領取1人的隔離通知書；萬一無法使用「臺南共照雲」，也可以請親友協助，或於解除居隔後，持健保卡前往居住區域的衛生所申請隔離通知書。