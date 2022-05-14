新北市今日確診數2萬1336人，新北市長侯友宜今天舉新北聯醫快篩陽性者PCR確診率高達97.04％，意味快篩陽幾乎等於確診，「PCR不要再做了」，全力守住中重症，且民眾快篩陽性，還要他們在身體不適情況下，冒著大太陽與風雨去排隊篩檢「情何以堪」，拜託已經講了半個月以上，且陳部長說高風險區快篩陽準確性高，新北就是高風險區，拜託中央因地制宜、趕快變通，讓醫師早點診斷，有需要就給藥。

侯友宜說，新北有全國最多篩檢站共計36處，總篩檢量已達70萬人次以上，他舉新北聯醫9日到13日篩檢9443人，PCR陽性數9164，陽性率是97.04％，意味快篩陽幾乎等同確診個案。

侯友宜說，這是很清楚現階段數據，希望中央趕快聽進所有市民以及第一線所有工作夥伴做的預測值，快篩陽視同確診不要再限三類，把PCR程序省略，一次到位放寬認定、立即快速診斷及早治療，醫生評估立即有需要就給藥。

侯友宜說，現在目標是擺在中重症、高危族群，戰略明確，新北雖然配合中央會在汐止、三重加開設篩檢站，相關細節還在評估，但這不能真正解決問題，只會增加醫事同仁負擔，民眾拖著不適的身體排隊PCR，系統又卡卡，最後才啟動居家照護，這寶貴的3到5天，民眾焦慮、不安感可想而知。要保住中重症降低死亡率，快篩陽視同確診是現階段最緊迫的事。

對於陳時中指出快篩陽等於確診在高風險準確度高，侯友宜說，新北就是高風險區，跟部長想法沒有落差，陽性確診率97％了，不要再浪費醫療資源，讓醫事同仁趕快回去守中、重症，請CDC讓新北先行。