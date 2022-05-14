YouTuber網紅HowHow（陳孜昊）和歌手鄧福如（阿福）2019年結婚，去年初生下一子，今年母親節鄧福如分享收到最特別的母親節「大禮」，竟是兒子和老公雙雙確診。今(14日)稍早HowHow曬出跟兒子玩樂影片，透露父子倆被關在一起7天已經不知道該玩什麼了，影片中可聽到他有氣無力地回應兒子，引來網友笑說他聲音空洞，聽得出來已經沒有靈魂。

HowHow今年2月和鄧福如結婚3周年順便過情人節，沒想到平時很少放閃的兩人，突然決定放閃方式超另類，竟是鄧福如曬出HowHow頂著一頭亂髮、打扮輕鬆的影片，可見他手上還拿著筷子，突然單腳狂跳，鄧福如說：「某人說他耳朵進水」，網友則笑虧：「福大要帶兩個兒子真的很辛苦！」

然而HowHow和鄧福如的婚姻生活也非一帆風順，去年4月鄧福如被一位美甲師影射搞婚外情，還「害人小產」，對此，鄧福如透過經紀人第一時間表示：「針對網路上的討論我們不多做回應」，之後便在IG發聲明強調不再隱忍，會交由司法處理，未來針對此事也不再對外做任何回應，更指出：「我已開始學習當一位勇敢的媽媽，我需要保護我的家人」。

為母則強的鄧福如今年母親節曬出兒子照片，哭笑不得的說今年母親節「鉅獻」就是「陽性寶包（寶）」，而HowHow也同樣染疫，必須一起居家隔離，幾天前HowHow報平安說跟兒子一切都好，感謝大家的關心，只是沒想到老婆鄧福如再次做檢測還是陰性，笑說：「她是不是可以去製造什麼超級血清啊，旁邊兩個人這樣她依然無動於衷欸」。

今HowHow再次分享跟兒子玩樂影片，直言：「連續七天跟小孩關在一起，已經玩到不知道要跟他玩什麼了，你現在直視我的眼睛，可以直接看到我靈魂的空洞」，網友回應：「聲音也很空洞」、「就開始教孩子寫腳本剪影片了」、「太厭世了 」、「那個『過關咧』也太沒有情緒起伏」。