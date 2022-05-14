郁方、何如芸高中互動劇照。（華視提供）

台語劇集《婚姻結業式》上週播出精彩大結局，收視率更是創下新高點。在完結映後直播中，張本渝感動到紅了眼眶，直呼：「結局實在太令人糾心了！」大批網友也哀號惋惜2人無法修成正果。

《婚姻結業式》題材貼近人心，讓觀眾有許多共鳴，播出期間「回歸家庭」與「追求愛情」兩派網友各自表述，有網友捍衛家庭價值直言：「每個人的人生都有遺憾和錯過，但忠誠是種選擇！硬是要在一起只是讓兩個家庭心碎。」但也有網友反應「原本期待駱誠與美惠可以在一起，就算沒有再一起，起碼也該各自離開錯誤的婚姻。」最終大結局，張本渝與謝祖武最終感情歸屬也讓大批網友們大感惋惜，謝祖武也說：「很遺憾結局沒辦法滿足每位觀眾。」

為了滿足觀眾，華視將再播出的再見《婚姻結業式》，集結未曾曝光的精彩畫面與漏網鏡頭，包含張本渝、謝祖武、郁方與何如芸穿著高中制服的精彩對手戲，更多搞笑校園生活畫面流出，新增場景再度帶領觀眾回到學生時代青澀的美好時光，而在最新預告中更可看到，謝祖武「床咚」張本渝的浪漫心動場景，親熱畫面即將一一曝光。

《婚姻結業式》除一流卡司之外，更集結眾多實力演員：柯淑勤、屈中恆、何篤霖、澎恰恰、丁也恬客串演出，首週播出，高中時期還加入神秘美女客串角色，是否會給青澀的謝祖武還有張本渝戀愛衝擊也令人期待。

5月15日起每周日晚間9點，華視頻道再見《婚姻結業式》，以探討熟齡情感新關係為出發，勾勒出中年愛情的多樣抉擇，讓觀眾再次重溫婚姻酸甜苦辣。