Angelababy在《奔跑吧兄弟》大玩特玩，反轉的模樣是節目一大看點。（摘自微博）

真人實境秀節目《奔跑吧兄弟》由鄧超、王寶強、李晨、王祖藍、鄭愷、陳赫、Angelababy（楊穎）攜手主持，加上諸多大咖來賓助陣，一開播就引發熱議。特別是，林俊傑在撕名牌的遊戲環節中，戰鬥力大爆發，連碰上Angelababy也不放水，更藉以可以參與MV拍攝為利誘，讓只想保命的她立馬答應。

但其他人可就沒這麼幸運，面對林俊傑的突襲，王寶強嚇得哀求：「哥哥不要追我！」還發動柔情攻勢，林俊傑則開出條件：「如果你可以一字一句的唱出〈一千年以後〉，我就讓你走。」計謀失敗的王寶強瞬間癱軟在地：「你殺了我吧。」

女星拋開偶像包袱、大玩特玩的反轉模樣也是節目一大看點，熊黛林與Angelababy爭奪最終冠軍時，為了替隊友扳回顏面，霸氣直喊：「我豁出去了，反正就一條命。」但Angelababy也不是省油的燈，問熊黛林：「妳裡面有穿衣服嗎？」

此話一出，讓熊黛林驚恐回：「妳要扯我衣服啊？」果真她一上場就扯住熊黛林衣領，這舉動激怒熊黛林，以身高優勢，直接把Angelababy壓制於身下，果斷撕下名牌，Angelababy開玩笑說：「認識那麼多年都沒打過架呢！」《奔跑吧兄弟》15日起，每周日晚8點在中天綜合台播出。