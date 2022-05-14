澎湃新聞報導，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫14日在2022清華五道口首席經濟學家論壇上表示，新興市場的快速崛起和G8集團成員國的經濟增速下降，都改變了21世紀的全球經濟版圖。面對當今的情況，中國最好的戰略是什麼？他提出兩條建議：一條是保持動態的經濟發展，一條是保持開放的態度。

林毅夫指出，中國還處在迎頭趕上的過程當中，中國人均GDP相當於美國四分之一水準。

「中國現在的技術滲透率類似於20世紀40年代的德國、50年代的日本、80年代的韓國，這種後來居上模式的國家增長會有8％-9％。中國的後發者優勢對應著每年8％的增長潛質。」林毅夫說，按照購買力平價計算，中國已是全球最大的經濟體，國內市場龐大且國際經濟占比份額高。同時，中國也有較好的政治環境去保證穩定增長。

林毅夫強調，現在中國是120多個國家最大的交易夥伴國，70多個國家的第二大交易夥伴，因此，對於全球90％的國家來說，中國要嘛是他們最大的貿易合作夥伴國，要嘛就是第二大。貿易是雙贏的，其他國家和中國打交道做交易，他們從雙邊貿易當中獲益良多。

林毅夫說道：「中國增長將會是其他國家的機會。」