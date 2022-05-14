美國通膨未解，引發經濟衰退疑慮，美股標普500指數逼近熊市，而科技股的那指和費半指數早就墜入空頭市場。微軟創辦人比爾蓋茲日前警告，通膨升溫，造成利率走高，將帶領走入「熊群」的世界；對此，財信傳媒董事長謝金河表示，通膨壓力不是現在才發生，去年下半年徵兆已經很明顯，蓋茲這時跳出來說，有一點「馬後炮」的味道，他認為，在股市趨勢轉折的時候，出來踢一腳的行徑並不可取。

比爾蓋茲上周在美國有線電視新聞網（CNN）的「Fareed Zakaria GPS」節目上表示，由於俄烏開戰和新冠疫情衝擊，利率可能會調升至足以導致全球經濟放緩。他擔憂這可能是熊市即將來臨的一個強而有力的理由，讓他非常不安。

蓋茲指出，為了抑制日益高漲的通膨，美國、英國和印度等國家紛紛調高利率應對，但他警告，這最終將導致全球經濟放緩。

謝金河在先探週刊撰文提到，最近比爾蓋茲跳出來示警，看起來有一點「馬後炮」的味道，「在市場趨勢轉折的時候，出來踢一腳的行徑並不可取」。事實上，通膨壓力並非現在才發生，從去年下半年已出現明顯徵兆，今年加上俄烏戰爭的因素，通膨升溫勢不可擋，因此看到聯準會（Fed）從鴿派變成鷹派，後來再變成超鷹派，美國才剛剛祭出升息兩碼的動作，但金融市場已跌到人仰馬翻，從美國10年、30年債殖利率都衝過3％，可以看出市場對升息的強大預期。

他說，各國央行還沒有把利率升到盡頭，全球金融市場其實老早就掉頭了，過去在疫情擴散中，各國加大放錢的力道，造成金融市場欣欣向榮，如今這個現象正在逆向收縮，今年除了債券殖利率一直往上飆高，大多數的金融資產都是下跌的，股市更是首當其衝。

謝金河直言，股票下跌，無人能倖免，而這可能是通膨降溫的「必要之惡」，通膨的升息預期，造成股價下跌，實質財富被蒸發，金融市場產生收縮效應，現在正逐漸發酵。

金融市場所有商品，從匯率、原物料、股價全都縮水一大圈，現在連俄烏開戰後最受到矚目的CRB指數（商品期貨價格指數）也降下來，美國Fed採取最鷹的手段，必定造成全球股市回跌，但現在應該是檢視個股投資價位的關鍵時刻，「Goodbuy or Goodbye」是該進場或出場？