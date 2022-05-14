桃園14日新增9482例本土個案，市長鄭文燦坦言，確診人數較昨天微幅上升0.5％，因應疫情升溫中，下周二（17日）9個社區採檢站將一併啟用「長幼三合一綠色通道」，且放寬幼兒及長者年齡限制，盼能減輕醫院採檢的龐大負擔。

鄭文燦表示，市內有8萬773人採取居家照護，其中有3萬3775人、約82％已完成視訊診療等相關服務，目前有9個社區採檢站、14家醫院及7家診所，總計有30個採檢站提供PCR採檢服務，其中桃園中路、中壢龍岡採檢站針對3歲以下幼兒、65歲以上長者開設「長幼三合一綠色通道」，17日起9個社區採檢站要將全面增設，並放寬年齡層限制，開放6歲以下幼兒、60歲以上長者採檢。

鄭文燦提及，目前有3家醫院針對6歲以下的幼兒開設緊急就醫綠色通道，分別為部立桃園醫院、804國軍總醫院及榮總桃園分院，做好分流才能減輕醫院負擔。

防疫關懷包領取快易通13日啟用，各公所在廣場或周遭擇定合適空間、成立窗口快速發放。鄭文燦指出，13日總共有6910人完成領取，截至今天下午1點共有1萬405人使用市民卡LINE預約登記，並有6778人完成登記且領取完畢，現場領取及市民卡LINE預約登記雙軌進行，有紓解第一線公所的發送壓力。

鄭文燦還說，5月起中央實施自主疫調新制，由於有不少民眾填寫資訊時有誤，須進行資料更正及核對工作，疾管署系統有些問題優化系統，導致作業時間有所調整延長，民眾預計14日至16日間可收到簡訊寄發的電子版居隔通知書。

鄭文燦也呼籲，疫情嚴峻期間疫苗一定要打好打滿，可降低重症風險，近期於市內26個疫苗接種站提供高端及莫德納疫苗，下周會持續擇定時間再開設社區接種站，由於選擇接種高端疫苗的人數有上升，下周仍會提供高端及莫德納疫苗2種疫苗給民眾選擇。