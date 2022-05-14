吳姓男子失業在家，13日晚間7時許行經中西區健康路一段時，隨機偷取騎車機車代步，警方鎖定車牌佈線追查，許姓女警在開山路大埔福德祠向土地公默念祝拜，隨即在廟後巷弄內查獲贓車，並有熱心路人協助逮獲住在附近吳嫌。

吳男家境貧困，平日住在垃圾堆積的簡陋平房，外出以腳踏車代步，最近連單車都損壞無法使用，13日晚間在健康路與府連路看見一部鑰匙未拔下的機車，隨即騎走。

失竊車主在附近開店，他一時粗心，未將鑰匙拔下，就將機車放在騎樓大半日，等下班時發現愛車不翼而飛，隨即報案。

警方接獲案件，根據車牌調閱監視器追查，鎖定竊嫌至開山路一帶，隨即調派大批警力到附近地毯式追查，經過2小時仍膠著。女警許靖宜追至大埔福德祠時，聽聞廟內土地公靈驗，直接向廟內神像暗暗祈求，默唸希望神明協助破案。

許姓女警隨後進入廟旁巷弄，竟一舉發現失竊贓車，經過現場詢問，有熱心路人目擊吳嫌將車停在附近，進入1間平房。支援警力隨後趕到，果真查獲吳嫌，當時他做案時所穿衣物均還來不及更換。

警方發現吳嫌生活在簡陋髒亂的住宅中，房內查獲贓車的機車鑰匙，將他依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦，全案在2小時內偵破，警方認為冥冥中有土地公庇佑加持，成為迅速破案的助力。