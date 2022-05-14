桃園領航員14日與台北富邦勇士賽前突然公告，依據PLG防疫指引，包含陳冠全、施顏宗與關達祐進入防疫健康管理程序，所以今天無法出賽，加上李家慷、林耀宗、陳昱瑞等傷兵，也讓領航猿今天只剩10名球員可以登錄上場，或許本季還沒打過的老將林金榜有望上陣；至於富邦勇士也新增一名球員進入防疫健康管理程序，今天也沒有辦法出賽，目前富邦還有林書緯與總教練許晉哲處於隔離階段。

以下是領航猿發布公告內容，「依據PLG聯盟防疫指引，目前球員陳冠全、施顏宗及關達祐進入防疫健康管理程序，所以今日不克出賽。」