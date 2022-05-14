新北市三峽某養護中心驚傳52名住戶與員工染疫，其中3住戶死亡，新北市衛生局長陳潤秋表示，目前住戶都是輕症狀況穩定，也已快速給藥分流隔離，3名死者1人是癌症病患2人長期臥床，初判沒有症狀，死因可能來自原本的疾病。

陳潤秋說，這起案件是機構普篩發現，當天發現45住民與8工作人員快篩陽性，由各分區保姆醫院協助採檢與分區隔離安置，後續PCR52人確診。

陳潤秋說，3位住民是後面兩天死亡，一位是癌症病患、兩位是長期臥床，都有簽署DNR(不施行心肺復甦術)，初步判定沒有症狀，死因可能與原來疾病有關。

陳潤秋說，目前其他病患狀況穩定，預計18日解隔，展開環境清消，該機構工作人員95.65％已施打第三劑，住民則是82％施打第三劑。

陳潤秋也說，新北所有長照機構員工完成第二劑者有99％，第三劑96％，住民第二劑89％、第三劑77.44％，任何一家長照機構 有確診個案，社會局、衛生局都會協助分倉、分流，機構都備有快篩劑，若有不足都會給予。