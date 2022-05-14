全國疫情升溫，未來幾周將進入高峰期，防疫工作成為重中之重，各縣市政府嚴陣以待。桃園市安心即時上工計畫職缺以防疫工作大宗，上工率達99.46％，現僅剩200個職缺，將加開消毒、疫苗接種站、紓困人力職缺。

桃園有44所學校及安親班全校停課中，清潔隊肩負龐大消毒工作，各公所全所動員忙於分裝及發放防疫關懷包。此外，為提高疫苗覆蓋率，13、14日於全市開設26處社區接種站，提供施打高端與莫德納疫苗接種服務，各接種站人手吃緊。

市議員郭麗華指出，近期疫情嚴峻，確診數量暴增，衛生局造冊、各公所放防疫關懷包、學校消毒等工作繁重，建議勞動局的安心即時上工計畫可以多開發相關防疫職缺，分擔第一線單位的工作，讓有需求的單位可以申請，盡快獲得所需人力。

就業職訓服務處處長劉玉儀回應，為協助受疫情影響的市民，就服處配合勞動部辦理安心即時上工計畫，公部門釋出臨時工作機會提供市民穩定的經濟生活，每人每月最高工作80小時，最長可上工960小時，每小時核發基本工資，若工作內容涉及嚴重特殊傳染性肺炎接觸風險，另提供每月最高2000元防疫津貼。

劉玉儀指出，安心即時上工計畫實施期間延長至明年，截至4月共核定9482個職缺，含914個職缺因年度轉換註銷，防疫職缺有5498個，佔一半以上，實際上工人數有8522人，上工率99.46％為全國最高，目前職缺數僅剩下約200個。

「將再拓展清潔消毒、協助處理紓困申請的人力！」劉玉儀說，目前5498個防疫職缺中，以疫苗接種站服務佔大宗，總計有1300個職缺，其次為校園清潔消毒防疫工作，有650個職缺。考量各單位防疫工作繁重，預計將再增開清潔消毒工作、疫苗接種站引導人員、協助行政單位處理紓困申請的人力。

劉玉儀另提及，先前中央推行簡訊實聯制，有部分職缺是在各單位門口協助民眾落實實聯制，即便實聯制已經取消，各單位會替民眾轉換業務內容，一定會讓參與安心即時上工計畫的民眾做滿時數、穩定經濟。