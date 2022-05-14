26歲陳怡叡（Yuri）是中華職棒啦啦隊「Rakuten Girls」的成員，個性活潑的她憑天使臉孔、魔鬼身材，獲封為「地表最正啦啦隊女孩」；陳怡叡還轉戰螢光幕演出多部作品，曾演出《刻在你心底的名字》等國片，都有亮眼表現。陳怡叡不吝在社群放送福利，今日深夜突曬出比基尼影片，讓大批粉絲嗨到睡不著。

陳怡叡今（14日）凌晨上傳影片，她似乎是剛結束工作，發文寫下「難得錄影結束後一個人的泡湯時光，️一個人獨佔兩張大床跟一池美人湯屋～還有一面很欠自拍的超大鏡子」，形象甜美的她罕見展露性感一面，陳怡叡換上灰綠色編織造型比基尼泳裝準備泡湯，傲人D罩杯呼之欲出，幾乎佔了畫面的一半，一頭波浪長髮和紅唇造型更顯嫵媚，對著鏡頭扭腰擺臀，纖細腰身隱約還能看見馬甲線，曲線曼妙搭配水汪汪電眼，甜美眨眼動作立刻擄獲一票粉絲的心。

火辣模樣連好友Nicole妮可（楊昀蓁）都說「深夜放火」，好友林襄、小帆（楊曉帆）、琳妲、曲曲都誇她「好辣、好好看」，粉絲們也不惶多讓，興奮湧入留言「叡～辣死有夠美」、「深夜福利」、「出大事」、「這影片我怎麼看了1個小時還看不完」、「這個深夜福利是要讓大家睡不著嗎」，被粉絲虧是想讓大家睡不著，陳怡叡調皮回應「跟我一起失眠吧」，高超的撩人技巧，讓粉絲不激動到失眠也難。