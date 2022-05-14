新北石碇土石流！泥沙沖毀廟宇、轎車變形 驚悚畫面曝

全台梅雨季大雨狂襲，各地頻傳災情，新北市石碇區今（14）下午3點左右一處山坡發生嚴重土石流，當場沖毀1間土地公廟，巨大石塊還砸中下方轎車導致變形，所幸當時沒有民眾在現場，無造成人員傷亡，警方獲報後到場交管並拉起封鎖線，區公所也已到場並調派機具前往排除。

新北消防局表示，石碇區石碇西街63號旁土地公廟，現場為寺廟後方土石滑落(長度15公尺、寬25公尺、高度20公尺)，無人受傷，警方到場交管並拉起封鎖線，區公所已到場並調派機具前往。

新北市石碇區今（14）下午3點左右一處山坡發生嚴重土石流，當場沖毀1間土地公廟，巨大石塊還砸中下方轎車導致變形。（翻攝自記者爆料網）

新北市石碇區今（14）下午3點左右一處山坡發生嚴重土石流，當場沖毀1間土地公廟，巨大石塊還砸中下方轎車導致變形。（翻攝自記者爆料網）