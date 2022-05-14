中國駐美國大使館網站消息，大陸駐美國大使秦剛當地時間13日赴喬治亞州衛斯理學院（Wesleyan College）訪問。該學院創立於1836年，是全球第一所向女性頒發學位的高等學府，宋氏三姊妹宋藹齡、宋慶齡、宋美齡先後就讀該校。秦剛強調，衛斯理學院在中美交往史上、特別是增進兩國人民友誼方面具有特殊地位，訪問這裡就是要支持、推動兩國友好交往持續下去。

中國駐美使館稱，校長福勒長期致力於中美高等教育交流合作，擔任宋慶齡基金會海外理事，是備受尊敬的大學領導者和女性教育推動者。她熱情歡迎秦剛到訪，首先引領秦剛參觀宋氏三姊妹展覽室。這裡展出了宋慶齡三姊妹當年在學院求學時的筆記、信函、衣物、照片、畫作、校刊年鑒等。秦剛仔細觀看每件物品，認真聽取講解並不時提問。一件件珍貴的藏品講述著那段百年前求學的歷史往事，生動展現了衛斯理學院與中國的獨特淵源。

福勒說，衛斯理學院因一個多世紀前宋氏姊妹在此求學與中國結緣。新冠疫情前每年吸引數千名遊客參觀，很多中國學生因為這裡是「國母」宋慶齡的母校以及學院獨特、高水準的女子教育慕名前來留學。希望疫情過後更多中國學生來到這裡。

福勒稱，今年夏天，學院將與宋慶齡基金會合辦宋慶齡、孫中山紀念展覽，慶祝宋慶齡基金會成立40周年。展覽將在北京宋慶齡故居和衛斯理學院同步舉辦。此外，作為多年來推動中美教育交流的實踐者，也願藉此機會對廣州大學對學院在開展中國語言文化教學、人員交流與合作等方面的支援表示由衷感謝。

隨後，秦剛致詞表示，一個多世紀前，宋氏三姊妹先後來到衛斯理學院學習，並成長為卓越的女性領袖，這段故事在中美交往史上留下一段佳話。盡管熟悉這段歷史，但今天在這裡親眼看到當年的物品是完全不同的體驗，就像歷史在眼前重現。通過這裡的照片、筆記和信件，了解到宋氏姊妹在這裡度過的時光如何改變了她們的人生，甚至對中美關係產生了影響。她們的這段學習經歷對於中美教育交流所產生的影響深遠而積極，更加深刻地認識到人文交流的重要意義。

秦剛說，福勒校長的整個職業生涯一直致力於藉由教育促進相互理解，要向她和所有致力於中文教育的老師們表達敬意，是你們的堅持和努力在搭建中美民心相通的橋梁。當今世界面臨前所未有的變化和挑戰，中美關係也正遭遇一些困難，但他堅信中美關係的未來在於兩國人民。教育和人文交流是中美年輕一代相互了解、相互尊重、建立友誼的重要途徑，期待未來能有更多如衛斯理學院一樣的大學為中美人文交流貢獻力量，一代代傳承和續寫兩國人民友好交往的新篇章。

致辭結束後，秦剛向福勒校長頒授榮譽證書，讚賞和表彰其長期以來為中美教育交流和促進女性教育與領導力做出的傑出貢獻。福勒將宋氏三姊妹畫像、1936年學院成立百年時贈與宋慶齡的同款瓷盤贈與秦剛。秦剛回贈中國書籍和書單，表示駐美國使館將繼續全力支持學院開展中文教育和中美人文交流。隨後秦剛與福勒和學院管理層及教師代表合影留念。

活動結束後，秦剛大使接受現場中美媒體採訪說，多年來，當地美民眾通過在衛斯理學院求學的宋氏三姊妹了解當時積貧積弱的中國和那時的中國女性。如今兩國都有很多留學生在對方國家求學，很多學校開展了交流合作，包括紐約大學、杜克大學也在華設立了分校。希望疫情過後，有更多美國民眾特別是年輕人去中國旅遊、工作、生活。要通過教育和人文交流增進兩國人民之間的相互了解、理解和信任，消除誤解，特別是引導教育年輕一代了解中美兩國交往的歷史和現實，為中美關係早日重回正軌夯實民意基礎，開啟未來正確之路。中美利益深度交融，開展合作、尋求共贏符合兩國人民根本利益。