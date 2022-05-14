雪霸國家公園區內近幾天會出現豪大雨及短時強雨，雪管處呼籲山友勿入山。（謝明俊攝）

雪霸國家公園區內近幾天會出現豪大雨及短時強雨，雪管處呼籲山友勿入山。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

中央氣象局預報梅雨鋒面滯留，山區將有豪大雨及低溫情況。（雪管處提供／謝明俊苗栗傳真）

雪霸國家公園區內近幾天會出現豪大雨及短時強雨，雪管處呼籲山友勿入山。（謝明俊攝）

梅雨鋒面來襲，中央氣象局發布豪大雨特報，尤其是山區將降下豪大雨，可能引發部分容易坍塌路段落石等意外，甚至氣候氣溫急劇變化，也將嚴重影響登山安全，雪霸國家公園管理處特別提醒山友，近期正值梅雨鋒面滯留，盡量避免入山以免遭遇不可測的情況，待天氣好轉再好好享受美麗山境。

根據中央氣象局預測資料，今年的梅雨鋒面已在5月12日進入台灣本島，陣雨或雷雨量逐漸增多，並伴隨著局部大雨發生，尤其是14、15日周六、日是鋒面影響最明顯的時間，因鋒面滯留對全島影響達到最強盛的時候，對流雲系發展相當旺盛，西半部、東北部、及澎湖部區有局部豪大雨，並且有瞬間大雨、短延時強降雨。

氣象局並提醒，因梅雨鋒面影響各地天氣也會轉涼，尤其北台灣將有明顯濕涼天氣，籲請民眾應將外套重新翻出來備用。整個鋒面預計在17日才會完全離開台灣本島，天氣才會相當回穩。因為這次鋒面帶來雷雨胞神出鬼沒，瞬間強降雨導致土石鬆動，更要請山區民眾特別注意防範。

雪管處針對這項天氣預報，特別提醒全體山友，雖然大家假日登山計畫都已安排好了，訂金已繳、背包也打包了、伙食也定好，心早已飄到雪霸了，但是會下大雨，雪管處並加強語氣提醒山友會下大雨，並詢問山友們「真的要上山去測試裝備或是跟九天玄女賭一把嗎？」

雪管處強調，看天吃飯本來就是登山活動的宿命之一，對於氣候的察言觀色也是屬於自我風險評估的一環，雪管處籲請各領隊、嚮導務必善盡職責，如果真的還是不怕風不怕雨，想去山上被雨淋時，務必把可能的風險因素與撤退計畫安排好，並清楚的告知隊友，一起承擔可能的後果。

雪管處再三提醒山友這幾天不要上山，相關天氣資訊可參閱雪霸國家公園區內山岳氣象資料，另雪管處提醒區內容易落石坍方地點，如大鹿林道東線全段與霸基處等多處，要特別小心。