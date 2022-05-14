每個人都希望擁有一雙細長白皙的手，一個人的手可以透露出很多的訊息，每個人的手指長度也是不一樣的。《搜狐網》運勢命理專欄分享，如果手相有以下特徵：小指比無名指第二指節長、食指比無名指長、拇指細長直上、中指長度合適，代表天生財運好。

▍小指比無名指第二指節長

在中國傳統相學中有著這麼一句話「小指過三關，不愁吃喝穿」，小拇指長度若是超過無名指的最後一個指節，也就是第二指節的話，就代表天生財運旺，能夠在工作中依靠自己的努力賺得財富收入。而且如果是女性擁有這種手相特徵的話，還意味著她們可以嫁得一個好人家，婚後的生活幸福安穩。

▍食指比無名指長

食指比無名指長的人非常的聰明伶俐，從小時候後開始就是資優生。他們長大後更是社會的精英分子，不僅賺錢能力一流還擅於理財，錢財到他們的手裡如滾雪球般越滾越大。因此這種人是很有福氣的，在物質上衣食無憂，精神上也會得到極大的滿足。

▍拇指細長直上

拇指細長直上的人天生就心思細膩、感情豐厚。他們做事情很認真，兢兢業業，所以在工作中總是可以得到領導的賞識。而如果是事業上這種人極易獨闢蹊徑，賺錢能力出眾，生財有道。所以這輩子能夠握得住財富。

▍中指長度合適

所謂中指的長度合適是指高於其他四根手指，但是高度不會超過一個指節。擁有這種類型中指的人無論是面對工作還是理財投資都能夠按照計劃來，既不會認為自己有能力就隨意行事，也可以做到對自己保持信心，從而確保在投資過程中能夠不斷增加收入。