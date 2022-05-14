孫可芳飾演職場女強人。（八大提供）

金鐘獎最佳女配角孫可芳在原創戲劇《親愛的亞當》飾演強勢幹練的財團執行長「蘇荷」，她回想拍攝最大收獲，就是口條變得很好！孫可芳和劇中飾演「魏傑」的吳岳擎因參加植劇場培訓而結為好友，對於這次各自詮釋的角色曾互相分享，結論是兩人的台詞都很多，孫可芳說：「可是他的都很口語，我的都是『基因編輯』等專有名詞，很多平常完全不會講到的詞，很容易打結。」也因此讓孫可芳在拍戲前，需要花很長時間準備，「我花很多心力在背劇本，才能在拍攝現場看起來很輕鬆。」

因為要融入劇情，孫可芳還特地去查與基因相關的英文資料，學到很多專有名詞，讓她自嘲比當學生考試時還認真，她笑說：「還好英文有基礎，查了資料，理解吸收後，感覺自己變聰明了！」身為演員，她覺得對劇中角色來說，這些內容一定要是積極推動「基因編輯」技術的人士，可以很自然流暢講出來的話，所以卯足全力鑽研和背誦。而孫可芳為戲努力之餘，也不忘幽默虧好友吳岳擎笑說：「我也想演『魏傑』，吳岳擎在戲裡的台詞雖不少，但簡單多啦！」

由胡宇威、曾沛慈、孫可芳、吳岳擎主演的原創戲劇《親愛的亞當》，從「基因編輯」探討人性、剖析親情、愛情、友情。戲中，胡宇威飾演的完美富二代「任少凡」，堪稱人生勝利組，然而他其實常因惡夢驚醒，一個無法對外訴說的夢魘，甚至面臨親友接連莫名遭遇不測的憾事朝他襲來。究竟誰是幕後主謀？誰又將是下一個被害人？微類型的題材在細膩的情感描繪之外，暗藏懸疑。

《親愛的亞當》5月15日起，每週日晚間八點在八大戲劇台全台首播。