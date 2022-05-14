有些人個性直來直往，但有時一不小心，就可能得罪別人，而有些人則是愛裝傻，表現出圓融的性格，好讓自己更融入群體。《搜狐網》近日分享4個最愛裝傻的星座，雖然平時給人傻呼呼的印象，不過一旦遇到緊要關頭時，他們就會露出真正的實力。

第四名、牡羊座

牡羊座個性率真、沒有心眼，因此不少人認為，他們個性天真，但事實並非如此，他們心機不重，但內心其實很睿智，雖然不會去害人，但會提防被他人陷害，此外，無論工作還是感情，牡羊座都會不吝嗇的付出，而且不計較結果，他們善於隱藏自己，讓自己活得聰明且自在，唯有在緊要關頭時才會露出真面目。

第三名、金牛座

金牛座給人木訥、老實的印象，他們做事勤勞又執著，一副好騙的樣子，但他們其實是很有原則，若有人踩到他們的底線，金牛座絕對會主動反擊，不再是平常裝傻的模樣，他們只是將自己的陰暗面隱藏起來，因此與他們相處時會感覺非常自在，在人群中過得風生水起，但千萬不要惹到他們，否則就會被列入黑名單。

第二名、雙子座

雙子座個性聰明又敏銳，在與人交往時，他們很快就能看清對方，知道他人的喜好與弱點，他們深知裝傻是人情世故的做人之道，因此平時會裝傻，不去戳破別人的盲點，不過他們屬於刀子嘴豆腐心的類型，對於自己愛的人總是口出狂言，但並非雙子座嫌棄對方，而是希望他愛的人能認清事實。

第一名、雙魚座

雙魚座想法天馬行空，但同時具有超強洞察力，他們馬上就能發現別人的需求，並適時給予幫助，在外人眼裡，他們樂善好施，幫助人甚至不求回報，或許有些傻，但雙魚座其實心知肚明，他們知道有時裝傻才能獲取更多利益，有些人看他們傻呼呼的，因此沒有做任何防備，不過雙魚座一旦找到機會，就會在對手不知情下獲取好處，對方到最後才會知道自己被耍了，雙魚座可說是裝傻界的高手。