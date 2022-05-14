澎湃新聞14日報導，一架滿載37噸進口快件的DHL空運服務（上海）有限公司包機航班，8日自香港飛抵浦東國際機場，開啟了國際快件運營企業復工復產之路。上海海關指出，這批貨物主要是西門子、安波福等企業復工復產急需的電氣設備配件，是保障產業鏈運轉的重要物資。上海浦東機場海關迅速接受申報，審核單證，保障貨物盡快通關放行，目前這批進口快件已送至收件企業手中。

報導稱，上海浦東機場是大陸全國重要的國際快件口岸，DHL公司東北亞物流樞紐就坐落於此。DHL公司相關負責人施銘提到，上海本輪疫情發生以來，物流阻斷和員工封控導致4月的貨量同比下降了7成左右。

5月，公司先後被列入上海市重點外貿企業復工復產第二批「白名單」和上海市郵政快遞企業第一批復工復產「白名單」。「上海海關出台了一系列加快進出口貨物申報和提離、保障長三角地區重點產業供應鏈暢通的舉措，我司快件進出口業務有序開展，貨量穩步回升，目前已恢復到去年同期的57％，預計很快將達到正常水準，我們有信心在接下來幾個月中再創新高。」

上海浦東機場海關介紹，4月份，上海國際快件口岸進出口快件貨物共98萬票，同比明顯減少。復工復產措施推出後，5月前10天進出口快件貨物已達35.3萬票。此外，跨境電商出口恢復較為迅速，目前單日申報和審核量已達30萬票，復甦勢頭強勁。整體來看，5月上半月，浦東機場海關監管進出境貨物較四月同期大幅增加近6成。