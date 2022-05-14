苗栗縣政府與泰安鄉公所合辦原鄉馬拉松，將從泰雅文化園區出發，路線行經竹林秘境。（謝明俊攝）

苗栗縣政府與泰安鄉公所合辦原鄉馬拉松，將從泰雅文化園區出發，路線行經竹林秘境。（謝明俊攝）

5月泰安鄉桂竹筍生產進入高峰，為了召喚遊客前來享用山林美味，以及潔淨幽美的溫泉原鄉，苗栗縣政府與泰安鄉公所舉辦原鄉秘境森林馬拉松，14日傍晚在泰雅文化園區舉行選手之夜，15日一早鳴槍起跑，讓跑者們盡情在美麗竹林秘境中奔馳前進，結束後再享用美湯和美食。

「2022泰安原鄉秘境森林馬拉松」將於15日清晨6點從泰雅原住民文化產業園區鳴槍出發，競賽項目包含山豬嚄嚄組（全馬42公里）、飛鼠輕功組（半馬21公里）、竹雞淘氣組（10公里）等3組別，主辦單位安排跑者們沿著泰安原鄉竹林隧道秘境前進，享受隱藏在林道中的大地廚房，結束後還可以感受慢城及泰安美人湯的獨特魅力。

這項活動在14日傍晚，先在泰雅原住民文化產業區前廣場舉辦馬拉松選手之夜，邀請在地傳源文化藝術團及入圍第11屆金曲獎「最佳方言女演唱人獎」秀蘭瑪雅等歌手輪番開唱，為馬拉松賽事揭開序幕，會場更有許多美食攤位，讓選手們品嚐在地美食，包括有清安豆腐、魚虎三吃、桂竹筍、炒山菜、烤大豬、馬告香腸及小米酒等。

這項原鄉秘境森林馬拉松賽事，活動中安排補給站志工穿著傳統服裝為選手們帶動歡樂氣氛，並以在地原民圖騰元素贈送選手紀念品及會場整體布置氣氛等文化特色，結合賽事推廣行銷泰雅傳統文化、在地農特產與泰安美人湯，讓跑者遊客們透過體驗當地文化與風景。

文觀局長林彥甫表示，現代人養生觀念越來越進步，泡湯不再只是冬季休閒活動，春夏時節來泡湯更加愜意養生。天氣逐漸回暖，泰安溫泉區現正適合出遊踏青，除了到豆腐街享用美食，或前往雪霸國家公園汶水遊客中心及雪見遊憩區，泰安週邊還有多條步道可以健行，例如有「中級山的大霸尖山」美譽的「水雲三星」，三座山嶺山形壯麗，適合山客們前來挑戰。結合泰安地區美人湯泡湯體驗，期望吸引遊客遠離城市的喧囂，來到苗栗享受人文美景，體驗獨特的「旅湯文化」。

縣長徐耀昌表示，泰安除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，期盼疫情解封後將苗栗泰安好湯推廣至國際市場。