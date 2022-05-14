本土疫情升溫也讓醫療量能吃緊，振興醫院急診重症醫學部部主任醫師田知學指出，不少病患明明意識清楚，卻因快篩陽性又發燒，硬是打119送急診，反而增加急診病患被感染的機會，讓她氣憤直呼，「心急自己的PCR，不要妨礙急診病人的CPR」。

田知學在臉書粉專「布農Doc 田知學」發文表示，「這不是特例，真實狀況不斷上演中」，有病患因發燒且快篩陽性，因此叫救護車送急診，然而檢查後發現，對方意識清楚，且呼吸、脈搏、活動力皆正常，屬於輕症患者，讓她相當無奈，「請把救護車資源留給真正需要的人」。

田知學指出，目前感染新冠病毒者，有99.7%都是輕症或無症狀，若輕症、無症狀確診者大量湧入急診，反而會增加急診病患被曝觸感染的機會，「而他們就是那群容易變成重症的人」，更直言「心急自己的PCR，不要妨礙急診病人的CPR」。

貼文一出，不少網友搖頭直呼，「總是有自私的人」、「快篩陽性、意識清楚，更不該叫119」、「一直宣導都沒用，我們台灣人民應該算是有常識的才對啊」、「急診是給要急救的人去的，這明明是很基本的常識」、「台灣醫療太便宜所以才會被濫用，美國人不到瀕臨重症絕對不會去急診或醫院的」、「疫情之下產生很多巨嬰，辛苦前線的人員了」。

中研院兼任研究員何美鄉曾分享，感染新冠病毒的輕症病患，較常出現的症狀包括流鼻水、打噴嚏、喉嚨痛或癢、乾咳、頭痛、全身肌肉痠痛、食慾不振、噁心或拉肚子，大約只有50％的人會發燒，不過在家休養即可；若確診者在居家照護期間有呼吸困難、嘴唇發紫、皮膚冰冷、昏迷不醒、昏倒、胸痛等重症症狀，應立刻叫救護車。